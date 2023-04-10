بالفيديو.. الأمير السعودي عبدالعزيز بن تركي الفيصل يرد على مصطلح "الغسيل الرياضي"

رد وزير الرياضة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على مصطلح "الغسيل الرياضي" خلال حوار أجراه مع أحد البرامج التلفزيونية.

ورد وزير الرياضة على جون ويرثيم مذيع برنامج "90 Minutes"، ضمن مقابلة بثت مساء الأحد، على قناة "سي بي أس" الأمريكية، عند سؤاله عن الغسيل الرياضي في السعودية: "أبدا، أنا لا أتفق مع هذا المصطلح، لأنني أعتقد أنك إذا ذهبت إلى مناطق مختلفة من العالم فإنك تقرب الشعوب".

وتابع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل قائلا: "الجميع يجب أن يأتوا لزيارة السعودية ورؤيتها كما هي وبعد ذلك يستطيعون اتخاذ قرارهم، إذا لم تعجبك فلا بأس".

وزير الرياضة السعودي في رد على سؤال من قناة CBS News: أنت تسألني حول استضافة المملكة للأحداث الرياضية، وعن ما إذا كانت تُفيد #السعودية أم هي من أجل “ الغسيل الرياضي ”كما تقول. وأنا أقول لك إن الاستضافة تفيد السعوديين وتفيد الحياة الاجتماعية في المملكة و تُفيد جودة الحياة كذلك pic.twitter.com/oKW0MYjAAI — Reflect ريفليكت (@Reflect_AR) April 10, 2023

وعند سؤاله عن عدم أهلية السعودية لاستضافة المناسبات الرياضية، قال: "أنا لا أقول إننا مثاليون لكن ما أقوله إن ذلك يساعدنا على أن نصنع مستقبلا أفضل لسكان بلدنا".

يذكر أنه منذ أكثر من 3 سنوات استضافت السعودية العديد من المناسبات الرياضية العالمية المختلفة وفي العديد من المجالات، سواء في كرة قدم وكرة المضرب أو الملاكمة، فضلا عن سباقات الفورمولا 1 والخيل وغيرها.

وسبق لنادي النصر السعودي ضم النجم العالمي، كريستيانو رونالدو، في خطوة اعتبرت نقلة نوعية لإيصال كرة القدم السعودية نحو العالمية.

المصدر: "وسائل إعلام"