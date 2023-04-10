برشلونة يفشل في نفض غبار الهزيمة المذلة عنه أمام ريال مدريد!

سقط فريق برشلونة في فخ التعادل السلبي في عقر داره أمام ضيفه جيرونا في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الاثنين، وذلك في ختام منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأخفق فريق برشلونة في معقله وأمام جمهوره في هز شباك الفريق الضيف على مدار شوطي اللقاء الذي جرى على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" وأمام نحو 78 ألف متفرج.

وفشل برشلونة في مصالحة جماهيره بعد الهزيمة المذلة التي مني بها في معقله أيضا، أمام غريمه التقليدي ريال مدريد (0-4) في مباراة "الكلاسيكو" يوم الأربعاء الماضي، ضمن الدور قبل النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا.

ولكن برشلونة يتصدر قائمة الدوري "لا ليغا"، برصيد 72 نقطة، موسعا الفارق إلى 13 نقطة بينه وبين وصيفه ريال مدريد، الذي خسر في عقر داره أمام ضيفه فياريال (2-3) في اللقاء الذي جمعهما يوم السبت الماضي، على ملعب "سانتياغو برنابيو" في العاصمة مدريد.

في المقابل، يشغل نادي جيرونا المركز الحادي عشر على سلم الترتيب برصيد 35 نقطة.

المصدر: RT