شبح ميسي.. جمهور النصر يستفز رونالدو (فيديو)

تعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لصدمة كبيرة بعد هتاف جمهور ناديه النصر ضده أثناء خروجه من الملعب بعد مباراته امام الفيحاء (0-0) ضمن الجولة 23 من الدوري السعودي للمحترفين.

والتقطت عدسات الكاميرات عددا من جماهير نادي النصر، وهم يهتفون في المدرجات، باسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أثناء خروج رونالدو، من الملعب، مطالبين بالاستغناء عن خدمات الدون البرتغالي والتعاقد مع غريمه التقليدي مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الحالي، "البرغوث" الأرجنتيني.

جمهور النصر يهتف لميسي لحظة خروج رونالدو بعد التعادل أمام الفيحاء 🤯🤦‍♂️ pic.twitter.com/3CtR0IXdDm — موقع جول السعودي - GOAL (@GoalSA) April 10, 2023

وخرج رونالدو من الملعب غاضبا بعد أن فشل في هز شباك نادي الفيحاء أو صناعة أي هدف على مدار شوطي المواجهة التي انتهت بالتعادل السلبي.

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واكتفى نادي النصر بنقطة يتيمة، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، برصيد 53 نقطة، ومتأخرا بفارق 3 نقاط عن الاتحاد المتصدر.

المصدر: وسائل إعلام