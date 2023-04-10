ليفربول يوجه رسالة لنجمه السابق ساديو ماني

هنأ نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الاثنين، نجمه السابق السنغالي ساديو ماني، مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني الحالي، بعيد ميلاده الثلاثين.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول على موقع "تويتر" صورة لماني، وأرفقها بـ"تغريدة" جاء فيها: "عيد ميلاد سعيد لأسد التيرانجا ساديو ماني..".

عيد ميلاد سعيد لأسد التيرانجا ساديو ماني 🥳 pic.twitter.com/KddKmdRufD — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) April 10, 2023

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وانضم ساديو ماني إلى صفوف بايرن ميونخ خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعدما قضى 6 مواسم في ليفربول، وفاز معه بـ6 ألقاب وهي الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.

ويعاني المهاجم السنغالي من ابتعاده عن مستواه، وعاد مؤخرا للمشاركة مع الفريق البافاري، بعد غياب طويل عن الملاعب دام 4 أشهر بداعي الإصابة التي تلقاها في القدم اليمنى منذ نوفمبر الماضي، وحرمته من المشاركة مع منتخب بلاده في مونديال قطر 2022.

المصدر: "twitter/LFC"