ألمانيا تهدد برفض منح تأشيرات دخول للرياضيين الروس

هددت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر برفض منح تأشيرات دخول إلى الأراضي الألمانية للرياضيين الروس.

ونقل موقع waz.de تصريح الوزيرة الألمانية: "البلدان التي تستضيف الأحداث الرياضية الكبرى ليست عاجزة.. يمكنهم من خلال إدارات التأشيرات، التأثير على ما إذا كان الروس سيشاركون بالفعل".

وأشارت فيزر إلى أنه إذا أقيمت المسابقات في ألمانيا، فستكون الدولة قادرة على تحديد الفئة المسموح لها بالمشاركة.

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في الوقت نفسه، عارضت فيزر مقاطعة الرياضيين الألمان للمسابقات التي يشارك بها الروس، وشددت على أن "هذا سيكون ضارا لرياضيينا، الذين طالما التزموا بتحقيق الأهداف الرياضية".

وتقرر فرض حظر على مشاركة رياضيي روسيا وبيلاروس في معظم الفعاليات الرياضية منذ 2022، لكن اللجنة الأولمبية الدولية أوصت الشهر الماضي بالسماح للاتحادات الرياضية لأجل عودتهم كرياضيين محايدين.

بالمقابل سار الاتحاد الدولي للفروسية، على نهج الاتحاد الدولي لألعاب القوى، في رفض السماح بعودة الرياضيين من روسيا وبيلاروس للمنافسات الدولية، في حين يبحث الاتحادان الدوليان للمصارعة والسباحة، إعادة مشاركتهم في بطولاتهما.

يشار إلى أنه لا تتضمن توصية اللجنة الأولمبية الدولية، مشاركة الرياضيين الروس والبيلاروس في أولمبياد باريس 2024 حتى الآن.

المصدر: "لينتا.رو"