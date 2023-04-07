رئيس برشلونة يوجه طلبا واحدا لفيفا ويويفا في قضية نيغريرا

أرسل خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، خطابا إلى رئيسي الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم، موجها طلباته لهما فيما يخص قضية نائب رئيس لجنة الحكام الإسبانية السابق، خوسيه نيغريرا.

وكانت عدة جهات، من ضمنهم الاتحاد الأوروبي، أعلنوا عن فتح تحقيق رسمي بشأن اتهام نادي برشلونة بالفساد فيما يعرف بـ "قضية نيغريرا"، التي تم اتهام النادي الكتالوني بدفع أموال، لشركة تنتمي لنائب رئيس لجنة التحكيم الإسبانية السابق نيغريرا، مقابل التلاعب بنتائج المباريات لصالح البلوغرانا.

ووفقا لإذاعة "راديو كتالونيا"، فإن لابورتا قام بتوجيه رسالة نصية إلى جياني إنفانتينو رئيس الفيفا وألكسندر تشيفرين رئيس "يويفا" من أجل أن يطالبهم بعدم الحكم على النادي الكتالوني مبكرا.

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وطالب رئيس برشلونة بضرورة إصدار حكمهما في القضية بعد أن يدافع النادي الكتالوني عن نفسه بشكل رسمي.

وأكدت الإذاعة أن رئيس البلوغرانا سوف يقوم بإرسال الرسالة نفسها إلى رئيس الاتحاد الإسباني، لويس روبياليس، خلال الساعات المقبلة من أجل مطالبته بنفس الأمر.

وتورط برشلونة في تقديم دفعات مالية مشبوهة إلى خوسيه ماريا نيغريرا، نائب الرئيس السابق للجنة الفنية للحكام بإسبانيا، وتعود الصلة بينهما إلى عام 2001، حيث دفع البارسا لشركة Dasnil 95 (المملوكة لنيغريرا) ما يزيد قليلا عن 135 ألف يورو، في موسم (2001/2002).

المصدر: "وسائل إعلام"