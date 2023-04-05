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رد غير متوقع من رئيس "اليويفا" على إمكانية معاقبة برشلونة

الرياضة

رد غير متوقع من رئيس
AFP
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رد ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، على سؤال حول إمكانية إقرار عقوبة ضد برشلونة، بطريقة غير متوقعة.

ونشر برنامج "الشيرنغيتو" على حسابه بـ"تويتر"، فيديو لمراسله يسأل تشيفرين في مدينة لشبونة: "هل هناك عقوبة محتملة على برشلونة في الموسم المقبل؟".

واكتفى تشيفرين بالضحك على السؤال، قبل أن يستقل سيارته.

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وكان تشيفرين صرح بالأمس: "الوضع خطير للغاية في برشلونة لدرجة أنه في رأيي أحد أخطر ما شاهدت في كرة القدم على الإطلاق".

وأضاف: "على مستوى الدوري الإسباني، بالطبع هذه المسألة انتهت بالتقادم، ولا يمكن أن يكون لها عواقب تنافسية، لكن فيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي، لا يوجد شيء يسقط بالتقادم".

وزعمت تقارير إسبانية بأن برشلونة مهدد بالاستبعاد من دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ويواجه برشلونة اتهامات بتقديم دفعات مالية مشبوهة إلى خوسيه نيغريرا، نائب رئيس لجنة الحكام الإسبانية السابق، من أجل الحصول على خدمات سرية.

المصدر: kooora

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