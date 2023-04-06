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زيادة عدد الفرق لأول مرة.. وتحديد موعد انطلاق الدوري السعودي

الرياضة

زيادة عدد الفرق لأول مرة.. وتحديد موعد انطلاق الدوري السعودي
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أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، الأربعاء، موعد انطلاق منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

وأوضحت الرابطة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، أن الموسم الجديد من دوري روشن، سينطلق يوم 11 أغسطس المقبل، بمشاركة 18 فريقا لأول مرة.

وأعلنت الرابطة أن زيادة عدد الأندية في دوري روشن يأتي بعد أن تقرر تصعيد 4 فرق من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

يذكر أن منافسات دوري روشن السعودي للموسم الجاري، الذي يتنافس على لقبه 16 فريقا، ستختتم في 31 مايو المقبل.

ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب الدوري حاليا برصيد 53 نقطة من 22 مباراة، بفارق نقطة واحدة عن النصر صاحب المركز الثاني، بينما تقدم الهلال للمركز الثالث برصيد 45 نقطة من 21 مباراة.

المصدر: "وكالات"

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