ريال مدريد يكتسح برشلونة ويتجهز لملاقاة أوساسونا في نهائي كأس الملك

حقق نادي ريال مدريد على مضيفه برشلونة نصرا ساحقا بنتيجة 4 أهداف نظيفة يوم الأربعاء في إياب نصف نهائي كأس الملك، حيث ضمن التأهل إلى المباراة النهائية لملاقاة أوساسونا.

وافتتح اللاعب البرازيلي في صفوف الريال فينيسيوس جونيور التسجيل في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول خلال الدقائق 45+1.

في حين تألق النجم الفرنسي كريم بنزيما بتسجيله ثلاثية "هاتريك" بدأها من تسديدة عقب تمريرة من الكرواتي مودريتش بعد خمس دقائق من انطلاق الشوط الثاني، في حين سجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه من ركلة جزاء حصل عليها فينيسيوس في الدقيقة 58، بينما سجل هدفه الثالث والرابع لناديه بتمريرة حاسمة من فينيسيوس وضعها الفرنسي دون عناء في الشباك عند الدقيقة 81.

جدير بالذكر أن هذا الهاتريك هو الأول الذي يسجله بنزيما على برشلونة عبر مسيرته، بينما كان هذا أول فوز لريال مدريد على برشلونة بعد ثلاث خسائر تواليا، حيث تأهل ريال مدريد إلى المباراة النهائية لأول مرة منذ 2013-2014.

وكان نادي برشلونة فاز على غريمه ريال مدريد في لقاء الذهاب، على ملعب سانتياغو برنابيو، بهدف دون رد.

ويعتبر برشلونة الأكثر تتويجا بلقب كأس إسبانيا على مر التاريخ برصيد 31 لقبا، ويأتي بعده أتلتيك بيلباو، بـ23 لقبا، ثم ريال مدريد بـ19 لقبا.

المصدر: وكالات