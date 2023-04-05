رقم تاريخي لرونالدو بالدوري السعودي

يتابع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، تألقه في دوري روشن السعودي للمحترفين بكرة القدم.

ونجح كريستيانو في تسجيل هدف التقدم لفريقه أمام العدالة، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري المحلي.



وسجل كريستيانو هدفه الـ10 في منافسات الدوري، من خلال ركلة جزاء عند الدقيقة 40 من عمر المباراة، ليصبح بذلك أسرع لاعب يصل لهذا العدد من الأهداف في تاريخ دوري المحترفين.

واحتاج رونالدو 9 مباريات للوصول لهدفه العاشر في الدوري السعودي.

هدددددف!⚽️

د66' الهدف الثالث لـ النصر عن طريق كريستيانو رونالدو



العدالة 0 × 3 النصر#العداله_النصر⁩⁩ | ⁦#SSCpic.twitter.com/L0AW782VPJ — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 4, 2023

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كما سجل رونالدو هدفا ثانيا في ذات المباراة بالدقيقة 66، والتي انتهت بنتيجة 5-0.

وهذه هي الثنائية الثالثة لرونالدو في آخر 3 مباريات، بواقع 2 مع المنتخب البرتغالي بتصفيات يورو 2024، إلى جانب واحدة في الدوري السعودي.

المصدر: "وسائل إعلام"