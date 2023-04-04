رئيس النصر السعودي يثير تفاعلا بشأن أمنية طفل تخص ميسي (فيديو)

أثار رئيس نادي النصر السعودي، مسلي آل معمر، تفاعلا على "تويتر"، الثلاثاء، بعد تداول فيديو يرد فيه على أمنية طفل بانضمام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى صفوف فريقه.

وظهر رئيس النصر بجوار الطفل يزيد وهو يسأله عما يتمناه، ليجب الطفل بالقول: "ميسي ورونالدو".

فعلق آل معمر: "إنت أول شي عندك رونالدو أفضل لاعب في العالم صح؟ وتبي ميسي؟"، مضيفا: "ما دامك يا يزيد تبي ميسي بنفكر في الموضوع"، على حد قوله.

النصر بحاجه لـ مودريتش اكثر من ميسي ولو جمعهم اثنينهم فخير لنا 💙💛



الهلالي يتمنى انه يزيد باللحظه هذي 💔😂 pic.twitter.com/VlhCrmLTfx — ⭐️ الألمـانـي /\ (@fsliebe) April 4, 2023

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وربطت تقارير صحفية ميسي بالانتقال إلى صفوف الغريم التقليدي للنصر، نادي الهلال السعودي، لكن لم يتم تأكيد هذه الأنباء من الجانبين.

فيما تحدث الصحفي أرتورو بوليان،حول أن ميسي يريد البقاء في القارة الأوروبية العجوز، واللعب بمستوى تنافسي عال، لأنه ينوي المشاركة في بطولة كوبا أمريكا 2024.

وأوضح أن ميسي يريد البقاء من أجل "إكمال التحديات الشخصية الأخرى"، دون توضيح ماهية هذه التحديات، وهو ما يجعل أمر انتقاله إلى السعودية غير مرجح الآن.

ومن المتوقع أن يرحل ميسي عن صفوف باريس سان جيرمان نهاية الموسم الجاري عقب مفاوضات لم تثمر عن تمديد تعاقده مع نادي العاصمة الفرنسية، وسط محاولات حثيثة من جانب برشلونة لإعادته إلى "كامب نو".

يذكر أن كريستيانو رونالدو انضم إلى صفوف نادي النصر في أواخر ديسمبر 2022، في صفقة انتقال حر، بعقد يمتد لمدة موسمين حتى عام 2025.

المصدر: "تويتر"