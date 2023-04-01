"غلطة الشاطر بألف".. بايرن ميونخ ينتزع الصدارة من بوروسيا دورتموند (فيديو)

انتزع فريق بايرن ميونخ صدارة الدوري الألماني من ضيفه بوروسيا دورتموند، بفوزه عليه (4-2) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، في قمة منافسات الجولة الـ26 من "البوندسليغا".

سجل أصحاب الأرض أربعة أهداف متتالية، الأول سجله المدافع الفرنسي دايوت أوباميكانو، مبكرا في الدقيقة 13 مستفيدا من هفوة قاتلة ارتكبها السويسري غريغور كوبيل حارس مرمى بوروسيا دورتموند.

وأضاف النجم توماس مولر هدفين متتاليين عند الدقيقتين (18، و23) من زمن الشوط الأول.

ومن ثم اختتم زميله المهاجم الفرنسي كينغسيلي كومان رباعية الفريق البافاري، بحلول الدقيقة 50.

بينما حملت ثنائية بوروسيا دورتموند توقيع كل من، الألماني إيمري جان، والهولندي دونيايل مالين في الدقيقتين (72 من ركلة جزاء، و90) على الترتيب، في ملعب "أليانز أرينا" بمدينة ميونخ.

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ورفع بايرن ميونخ رصيده بعد هذا الفوز إلى 55 نقطة، واعتلى صدارة جدول ترتيب الدوري "البوندسليغا" متجاوزا بفارق نقطتين بوروسيا دورتموند الذي تراجع إلى مركز الوصافة.

المصدر: RT