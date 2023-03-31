منظمو ويمبلدون يقررون السماح للاعبين الروس بالمشاركة في البطولة

أعلن نادي عموم إنكلترا للتنس، أن منظمي بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، قرروا السماح للاعبي روسيا وبيلاروس بالمشاركة بصفتهم "محايدين"، وذلك بعد منعهم العام الماضي.

ومن المقرر أن تجري مباريات بطولة ويمبلدون الكبرى "غراند سلام"، التي تقام على الملاعب العشبية، خلال الفترة من 3 وإلى 16 يوليو 2023.

وقال نادي عموم إنكلترا للتنس في بيان اليوم الجمعة: "نيتنا الحالية هي قبول مشاركة لاعبي روسيا وبيلاروس شريطة أن يتنافسوا كلاعبين محايدين ويلتزمون بالشروط المناسبة".

وأثار حظر اللاعبين الروس والبيلاروس من بطولة ويمبلدون العام الماضي، جدلا واسعا وغضب رابطتي اللاعبين المحترفين واللاعبات المحترفات اللتين قررتا عدم منح نقاط البطولة للمشاركين ردا على قرار المنظمين.

ورحبت الرابطتان اليوم الجمعة، بهذا القرار وقالتا في بيان مشترك "يسعدنا أن جميع اللاعبين ستتاح لهم فرصة المنافسة في ويمبلدون هذا الصيف. لقد تطلب الأمر جهدا وتعاونا عبر الرياضة للتوصل إلى حل عملي يحمي عدالة اللعبة".

وشرح منظمو ويمبلدون ثلاثة أمور ساهمت في العدول عن قرارهم هذه السنة، مشيرين إلى أنه: "لم يكن خيار التصريحات الشخصية للاعبين قابلا للتطبيق في رأينا العام الماضي. ومنذ ذلك الحين، أدى الحديث المكثف مع الحكومة البريطانية وهيئات أصحاب المصلحة في رياضة التنس إلى توضيح وتطوير شكل التصريحات وأنتجت تدابير عملية لتنفيذها".

وتابعوا ثانيا "كان هناك رد فعل قوي ومخيب للآمال للغاية من بعض الهيئات الحاكمة في لعبة التنس" تجاه قرار العام الماضي "مع عواقب، إذا استمرت، ستضر بمصالح اللاعبين والمشجعين والبطولة ورياضة التنس البريطانية".

وأضافوا ثالثا "شهدت بطولات التنس خارج المملكة المتحدة خلال العام المنصرم مشاركة لاعبين من روسيا وبيلاروس بصفتهم (محايدين). نعتبر التناغم بين البطولات الكبرى ذات أهمية متزايدة في بيئة رياضة التنس الحالية".

وفي حين منعت العديد من الاتحادات الرياضية حول العالم مشاركة اللاعبين او منتخبات روسيا وبيلاروس في منافساتها، كانت رياضة التنس من الرياضات النادرة التي سمحت بمشاركتهم تحت علم محايد.

وقال إيان هيويت، رئيس نادي عموم إنكلترا "كان هذا قرارا صعباً للغاية، ولم يتم اتخاذه بسهولة أو بدون قدر كبير من الاهتمام لأولئك الذين سيتأثرون به".

وتابع "إذا تغيرت الظروف بشكل جوهري من الآن وحتى بداية البطولة، فسننظر في الأمر ونتصرف وفقا لذلك"

المصدر: وكالات