الاتحاد الدولي للقوى يرفض توصية اللجنة الأولمبية بشأن الرياضيين الروس

أكد الاتحاد الدولي لألعاب القوى الأربعاء أنه لن يعاود الاعتراف بالرياضيين من روسيا وبيلاروس في البطولات التابعة له، رغم توصية اللجنة الأولمبية الدولية في هذا الصدد.

وذكر بيان الاتحاد الدولي لألعاب القوى: "لا يوجد تغيير في موقف الاتحاد الدولي لألعاب القوى، كما هو موضح بعد اجتماع مجلسنا الأسبوع الماضي، مثلما ذكرت اللجنة الأولمبية الدولية أمس، ومن مسؤولية الاتحادات الدولية المعنية اتخاذ القرار بشأن ذلك".

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وقرر الاتحاد الدولي لألعاب القوى الأسبوع الماضي رفع عقوبة الإيقاف التي امتدت لسنوات بحق الاتحاد الروسي للعبة بسبب مزاعم المنشطات، ولكن في نفس الوقت استمرار عقوبة الحظر المفروضة على الرياضيين الروس والبيلاروس، والتي طبقت في أعقاب العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وجاءت العقوبة الأولية في أعقاب توصية اللجنة الأولمبية الدولية العام الماضي، لكن اللجنة الأولمبية الدولية عادت وأوصت الثلاثاء الماضي بالسماح للرياضيين من روسيا وبيلاروس بالعودة إلى المنافسات الدولية كرياضيين محايدين، وبموجب شروط أهلية صارمة.

وأكدت اللجنة الأولمبية الدولية أن القرار بشأن المشاركة المحتملة للرياضيين الروس والبيلاروس في أولمبياد باريس 2024 سيتم اتخاذه في مرحلة لاحقة.

وقرر الاتحاد الأوروبي لألعاب القوى تمديد العقوبة بحق الرياضيين الروس والبيلاروس، وهو القرار الذي حظى بدعم الاتحاد الألماني للعبة.

المصدر: "وكالات"