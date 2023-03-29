في ليلة غضب الجماهير الليبية.. تونس تخطف فوزا مثيرا وتتأهل لأمم إفريقيا 2024
نجح المنتخب التونسي في تحقيق الفوز على مضيفه ليبيا 1-0 في مباراة مثيرة للغاية شهدت غضب الجماهير في النهاية، ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2024.
وجاء هدف المباراة الوحيد عبر رأسية هيثم الجويني عند الدقيقة 16 من الشوط الأول للمباراة بصناعة رائعة من علي معلول.
هدف اول عن طريق #هيثم_الجويني— saber benbrik (@BenbrikSab47042) March 28, 2023
ابن #الترجي_الرياضي_التونسي في دقيقك 13. pic.twitter.com/IWVJADy8xR
وحاول المنتخب الليبي العودة في المباراة من جديد عدة مرات لكنه فشل في هز شباك نسور قرطاج طوال المباراة.
وشهدت المباراة غضبت كبيرا من الجماهير الليبية، التي أمطرت الملعب بعبوات المياه ورشقت بها اللاعبين، سواء من منتخب بلادها احتجاجا على الخسارة على أرضهم، أو حتى لاعبي الضيوف.
كما أشعلت الجماهير الليبية الألعاب النارية بكثافة حيث غلب الدخان الكثيف على بعض فترات المواجهة، ما تسبب في صعوبة الرؤية للاعبين ولحكم المباراة.
Watching #ليبيا_تونس and I can’t believe what I’m seeing… anyway, thank you for the hospitality lol, w tahia tounes 🇹🇳❤️ pic.twitter.com/lCWSJectqV— MARIAM 🇹🇳 (@HefyeneMariam) March 28, 2023
وبهذا الفوز، عزز المنتخب التونسي صدارته للمجموعة العاشرة برصيد 10 نقاط ونجح في حسم تأهله لبطولة كأس أمم إفريقيا 2024.
ويحتل منتخب غينيا الاستوائية وصافة المجموعة برصيد 9 نقاط، فيما تأتي ليبيا ثالثا بـ 3 نقاط، أما منتخب بوتسوانا فودع التصفيات عقب احتلاله المركز الرابع بصفر من النقاط.
المصدر: "وسائل إعلام"