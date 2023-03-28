بسبب السيدات.. الفرنسي رينارد يترك منتخب السعودية

أفاد مسؤول في الاتحاد السعودي لكرة القدم لوكالة "فرانس برس"، بأن الفرنسي هيرفيه رينارد قدم استقالته من منصب المدير الفني للمنتخب السعودي، لتولي تدريب منتخب بلاده للسيدات.

وأشارت تقارير إلى أن هيرفي رينارد أرسل موافقته للاتحاد الفرنسي لكرة القدم، لتدريب منتخب بلاده للسيدات، وأبلغ مسؤولي اتحاد الكرة بذلك.

وأكد المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه أن، اليوم الثلاثاء: "رينارد قدم استقالته والاتحاد السعودي لكرة القدم قبلها. مباراة بوليفيا كانت آخر مباراة له".

وأضاف: "حاولنا ثنيه عن قراره لكنه كان مصمما على العودة لبلاده وتدريب منتخب بلاده. لا يمكننا منعه من حلمه".

ويذكر أن المنتخب الفرنسي للسيدات سيخوض غمار مونديال كرة القدم للسيدات بين يوليو وأغسطس المقبل في أستراليا ونيوزيلندا.

وأشار المسؤول إلى أن الاتحاد السعودي "سعيد بفترة رينارد في قيادة الأخضر"، والتي شهدت قيادته السعودية لتحقيق فوز تاريخي على الأرجنتين في المباراة الافتتاحية عن مجموعته في مونديال قطر 2022، في طريق "الألبيسيليتسي" للفوز باللقب العالمي.

وتولى هيرفي رينارد البالغ من العمر 54 عاما، قيادة المنتخب السعودي في العام 2019 وقاده لكأس العالم 2022 بعد تصدره مجموعته الآسيوية.

وكان الاتحاد السعودي أعلن في مايو الماضي، تجديد عقد رينارد المدرب السابق للمغرب وكوت ديفوار "ساحل العاجل" حتى 2027.

وأشار مصدر آخر في الاتحاد إلى أن "هناك مفاوضات جارية منذ فترة بين الاتحاد الفرنسي ورينارد كان الاتحاد السعودي على علم بها"، وتابع "كان الجميع يرغب في بقائه".

ولم يوضح المصدران إذا كان المدرب الفرنسي سيدفع الشرط الجزائي في عقده أم لا، لكن صحفا سعودية أشارت إلى أنه سيقوم بدفعه.

المصدر: وسائل إعلام