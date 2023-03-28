سوريا تخسر في البحرين (فيديو)

خسر المنتخب السوري أمام نظيره البحريني (0-1) في المباراة الدولية الودية بكرة القدم التي جرت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على استاد محمد علي بن محمد آل خليفة بمدينة المحرق.

ويدين الأحمر البحريني بالفضل في انتصاره لمدافعه عبد الله الخلاصي، الذي سجل هدف الفوز الوحيد لأصحاب الأرض، عند الدقيقة 43 من زمن الشوط الأول للقاء.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وحقق منتخب البحرين بذلك انتصاره السادس على نظيره السوري في المواجهة الثامنة والعشرين بينهما في التاريخ حتى الآن، مقابل 8 تعادلات و14 هزيمة.

وجاءت هذه الخسارة، بعد ثلاثة أيام من فوز المنتخب السوري على نظيره التايلاندي (3-1) في المباراة الودية، التي جمعتهما مساء يوم السبت الماضي، على استاد "مكتوم بن راشد آل مكتوم" بمدينة دبي الإماراتية.

المصدر: RT