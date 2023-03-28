سوريا تواجه البحرين.. الزمان والمكان والتشكيلة الأساسية

يحل المنتخب السوري ضيفا على نظيره البحريني في المباراة الدولية الودية بكرة القدم مساء اليوم الثلاثاء، في الساعة (21:30) على استاد محمد علي بن محمد آل خليفة بمدينة المحرق.

واختار الأرجنتيني هيكتور كوبر (67 عاما) المدير الفني الجديد للمنتخب السوري، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة مضيفه الأحمر البحريني:

1- إبراهيم عالمة

2- سعد أحمد

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3- فارس أرناؤوط

17- فهد اليوسف

29- عبد الرحمن ويس

8- سيمون أمين

11- ملهم بابولي

14- عمار رمضان

16- محمد الحلاق

19- أوليفر قسكو

7- عمر خريبين.

facebook/syrianfa

وتأتي هذه المباراة، بعد ثلاثة أيام من فوز المنتخب السوري على نظيره التايلاندي (3-1) في المباراة الدولية الودية بكرة القدم التي جمعتهما مساء يوم السبت الماضي، على استاد "مكتوم بن راشد آل مكتوم" بمدينة دبي الإماراتية.

وتواجه منتخب سوريا مع نظيره البحريني في 27 مباراة، فاز "نسور قاسيون" في 14 مواجهة، وساد التعادل 8 مرات، بينما فاز الأحمر البحريني 5 مرات.

المصدر: RT