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سوريا تعود إلى سكة الانتصارات في الإمارات (فيديو)

الرياضة

سوريا تعود إلى سكة الانتصارات في الإمارات (فيديو)
facebook/syrianfa
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فاز المنتخب السوري على نظيره التايلاندي (3-1) في المباراة الدولية الودية بكرة القدم التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على استاد مكتوم بن راشد آل مكتوم بمدينة دبي.

وحملت ثلاثية منتخب سوريا توقيع كل من عمر خريبين، عمر السومة، ومحمد الحلاق في الدقائق (26، 56، 84) على الترتيب.

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بينما جاء هدف تايلاند الوحيد في نهاية الشوط الأول للمباراة.

ومن المقرر أن يخوض منتخب سوريا، بعد مواجهة تايلاند، مباراة ودية أخرى ضد نظيره البحريني يوم 28 مارس الجاري، في العاصمة المنامة.

المصدر: RT 

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