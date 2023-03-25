سوريا تواجه تايلاند.. الزمان والمكان والتشكيلة الأساسية

يخوض المنتخب السوري مباراة دولية ودية ضد نظيره التايلاندي مساء اليوم السبت في الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش، العاشرة بتوقيت الإمارات، على استاد مكتوم بن راشد آل مكتوم في دبي.

وسيبدأ الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني الجديد للمنتخب السوري، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة تايلاند:

لحراسة المرمى: إبراهيم عالمة

خط الدفاع: خالد كردغلي، ثائر كروما، عمرو ميداني، عمرو جنيات

خط الوسط: محمد المرمور، أوليفر قسكو، محمد عنز، محمود المواس

خط الهجوم: عمر خريبين، عمر السومة.

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ومن المقرر أن يخوض منتخب سوريا، بعد مواجهة تايلاند، مباراة ودية أخرى ضد نظيره البحريني يوم 28 مارس الجاري، في العاصمة المنامة.

المصدر: RT