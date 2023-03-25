"الفدائي" الفلسطيني يهزم الأحمر البحريني في عقر داره

تغلب المنتخب الفلسطيني على مضيفه البحريني (2-1) في المباراة الدولية الودية بكرة القدم التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على استاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة، بمدينة المحرق البحرينية.

وسجل هدفي "الفدائي" كل من ميلاد تيرمانيني، وإسلام البطران في الدقيقتين (51، و61) على الترتيب.

بينما سجل البحريني سيد ضياء سيد سعيد هدف أصحاب الأرض الوحيد بحلول الدقيقة 80، بينما أضاع زميله مهدي عبد الجبار ركلة جزاء في الدقيقة 40 من زمن الشوط الأول للقاء.

المصدر: RT