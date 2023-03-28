متحف بـ500 مليون يورو.. القضاء السويسري يطوي التحقيق مع بلاتر بتهمة "سوء الإدارة"

أعلنت السلطات القضائية السويسرية أنها طوت ملف التحقيق مع رئيس الـ"فيفا" السابق سيب بلاتر، في اتهامات "بتمويل بناء متحف لكرة القدم في زيوريخ بـ500 مليون يورو".

وقالت السلطات اليوم الثلاثاء، في بيان صحفي إن مكتب المدعي العام في زيوريخ "أغلق الإجراءات الجنائية التي فتحت ضد اثنين من مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم السابقين على صلة بمتحف فيفا".

وأضافت "لم يؤكد التحقيق الاشتباه في خرق الالتزامات، بمعنى الإدارة غير العادلة".

وكان الـ"فيفا" الذي يرأسه الإيطالي-السويسري جياني إنفانتينو قدم شكوى في ديسمبر 2020 ضد رئيسه السابق بتهمة "سوء الإدارة الإجرامية"، بسبب مشروع المتحف، بعد أن نتج عنه فاتورة بقيمة 500 مليون يورو والتي "كان من الممكن وينبغي أن تُنفق على تطوير كرة القدم العالمية".

وتم توجيه الشكوى أيضا بحق ثلاثة أشخاص آخرين وتتعلق بشكل أساسي، وفقا للادعاء، باتهامات بـ "خرق الالتزامات" أثناء إبرام عقد إيجار.

وفتح مكتب المدعي العام في زيوريخ بعد ذلك إجراءات جنائية ضد الرئيس السابق والأمين العام السابق للفيفا وأجرى تحقيقا موسعا لتوضيح الحقائق المزعومة.

ووفق مكتب المدعي العام "لم يكن من الممكن إثبات سلوك خاطئ (...) بمعنى الإخلال بالالتزامات، ولهذا السبب أغلق مكتب المدعي العام الإجراءات الجنائية في 27 مارس 2023".

وتم افتتاح متحف "فيفا" في زيوريخ والذي تبلغ مساحته حوالي 3000 متر مربع والذي كان طالب بلاتر ببنائه، في فبراير 2016، من قبل إنفانتينو في اليوم التالي لانتخابه رئيسا.

المصدر: "AFP"