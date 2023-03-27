سبب وحيد لسفر منتخب الأرجنتين إلى باراغواي

تتوجه بعثة منتخب الأرجنتين، الاثنين، إلى باراغواي للحصول على تكريم من اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول)، بعد تتويج "التانغو" بلقب مونديال قطر 2022.

وهذا ينافي ما تردد قبل أيام حول حضور "التانغو" قرعة بطولتي كأس ليبرتادوريس وكأس سودأمريكانا للأندية.

ويأتي التكريم عشية خوض الأرجنتين لثاني ودياتها على أرضها، أمام كورازاو، في مدينة سانتياغو ديل إستيرو، بعد الفوز الكاسح على بنما 4-0 يوم 23 مارس.



وبحسب جدول الأنشطة الصادر عن الاتحاد الأرجنتيني، فإن فريق المدرب ليونيل سكالوني سيخوض مرانا صباح الاثنين خلف الأبواب المغلقة، في إزيزا ببوينوس آيرس، قبل أن يسافر في المساء إلى أسونسيون عاصمة باراغواي.

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ومن المقرر أن يكرم الكونميبول البعثة هذا المساء، على أن يعود بعدها المنتخب الأرجنتيني إلى سانتياغو ديل إستيرو، استعدادا لخوض مباراته الودية الثانية غدا الثلاثاء.



ورغم ما تردد مؤخرا، فإن مصادر من الكونميبول أكدت أن المنتخب الأرجنتيني لن يحضر قرعة بطولتي ليبرتادوريس وسودأمريكانا، نظرا لأنها ستبدأ عقب رحيل البعثة عن باراغواي.



وتلقى نجم المنتخب الأرجنتيني، ليونيل ميسي، تكريما أيضا من قبل اتحاد كرة القدم في بلاده، بإطلاق اسمه على مجمع إسكان رياضي بالمبنى الجديد، داخل مقر معسكر منتخب "التانغو" في إيزيزا.

المصدر: "وكالات"