روسيا تكرم وفادة العراق.. رغم المناوشات في النهاية

فاز المنتخب الروسي على ضيفه العراقي بهدفين من دون رد في المباراة الدولية الودية بكرة القدم التي جمعتهما اليوم الأحد، على ملعب "غازبروم أرينا" بمدينة بطرسبورغ الروسية.

سجل هدفي أصحاب الأرض كل من اللاعبين أنطون ميرانتشوك، وسيرغي بينيايف عند الدقيقتين (50، و58) على الترتيب.

وأكمل المنتخب الروسي المباراة بعشرة لاعبين، بعد أن أشهر حكم الساحة الدولي أخرور ريسكولاييف البطاقة الحمراء مباشرة في وجه لاعب خط الوسط دالير كوزيايف، في الوقت المحتسب بدلا عن الضائع، بسبب مناوشات مع أحد اللاعبين العراقيين.

وحقق منتخب روسيا بفوزه على نظيره العراقي، أول انتصار له بعد ثلاثة تعادلات متتالية أمام كل من طاجيكستان وأوزبكستان من دون أهداف، إضافة إلى تعادله الأخير الإيجابي أمام مضيفه الإيراني (1-1) في اللقاء الدولي الودي، الذي جمعهما يوم الخميس الماضي، في العاصمة طهران.

المصدر: RT