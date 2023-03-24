تونس تقسو على ليبيا

فاز المنتخب التونسي على ضيفه الليبي (3-0) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الجمعة ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

وحملت ثلاثية "نسور قرطاج" توقيع كل من اللاعبين، يوسف المساكني، وعلي معلول، وهيثم الجويني في الدقائق (12، 21 من ضربة جزاء، 86) على الترتيب، في ملعب حمادي العقربي.

وحقق منتخب تونس انتصاره الثاني مقابل خسارة واحدة، ويتصدر ترتيب المجموعة العاشرة برصيد 7 نقاط، متقدما بفارق نقطة واحدة على منتخب غينيا الاستوائية، الذي تغلب بدوره على ضيفه منتخب بوتسوانا بهدفين من دون رد.

بينما تعرض منتخب ليبيا للهزيمة الثانية، مقابل فوز واحد، وتوقف رصيده عند ثلاث نقاط، ويشغل المرتبة الثالثة، بفارق نقطتين عن بوتسوانا.

المصدر: RT