فرنسا تكتسح هولندا في تصفيات "يورو 2024"

ألحق المنتخب الفرنسي هزيمة ساحقة بضيفه الهولندي (4-0) في المباراة التي جرت بينهما مساء يوم الجمعة، في مستهل مشوارهما ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2024.

فاجأ المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان الضيوف بهدف مبكر سجله في الدقيقة الثانية فقط من البداية. وضاعف زميله المدافع دايوت أوباميكانو النتيجة بعد 6 دقائق فقط، ومن ثم ضاعف المهاجم كيليان مبابي النتيجة بإحرازه هدفين متتاليين عند الدقيقتين (21 و88) من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "فرنسا - Stade de France" بالعاصمة باريس.

وحصد منتخب فرنسا نقاط المباراة الثلاث، وتصدر قائمة المجموعة الثانية (B)، متفوقا بفارق الأهداف على وصيفه اليوناني، الذي تغلب بدوره على مضيفه منتخب جبل طارق بثلاثة اهداف من دون رد، مساء يوم الجمعة أيضا.

وتضم هذه المجموعة أيضا، منتخب إيرلندا، إضافة إلى هولندا، صاحب المركز الخامس الأخير من دون نقاط.

المصدر: RT