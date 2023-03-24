بنزيما يغيب عن تكريم "الديوك".. ويرد برسالة

أقام الاتحاد الفرنسي لكرة القدم احتفالية مصغرة لتكريم لاعبي "الديوك" الذين اعتزلوا دوليا في الفترة الأخيرة، تقديرا لدورهم على التتويج بكأس العالم 2018، والوصول لنهائي مونديال 2022.

وغاب كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، عن حفل التكريم الذي جرى قبيل بداية مباراة منتخب فرنسا ضد ضيفه الهولندي، مساء يوم الجمعة، في مستهل مشوارهما ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" بألمانيا.

بينما حضر حارسا المرمى هوغو لوريس وستيف مانداندا، ولاعب خط الوسط بليز ماتويدي والمدافع رافائيل فاران، المباراة، ونزل اللاعبون الأربعة إلى أرضية الملعب، ونالوا تحية الجماهير الفرنسية الغفيرة، التي حضرت في مدرجات ملعب "فرنسا - Stade de France" بالعاصمة باريس.

وذكرت شبكة "جي إف إف إن" الفرنسية، أن بنزيما، الذي لم يشارك في مونديال روسيا 2018، رد على دعوة الاتحاد الفرنسي برسالة عبر البريد الإلكتروني، يشير فيها إلى أنه غير متاح، وسط جدل كبير حول جاهزيته لخوض البطولة من عدمها، وخلاف بينه والمدرب ديدييه ديشامب، بعد مغادرته معسكر "الديوك" في مونديال قطر 2022.

المصدر: وكالات