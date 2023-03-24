رسميا.. إقالة ناغلسمان وتعيين مدرب جديد لبايرن ميونخ

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم مساء اليوم الجمعة استغناءه عن خدمات المدرب جوليان ناغلسمان، بعد أقل من عامين على توليه مهمة تدريب العملاق البافاري.

وأصدر نادي بايرن ميونخ بيانا رسميا جاء فيه: "قرر بايرن ميونخ الاستغناء عن المدرب جوليان ناغلسمان".

وأضاف: "تم اتخاذ هذا القرار من قبل الرئيس التنفيذي أوليفر كان، وحسن صالح حميديتش عضو مجلس الإدارة، بالتشاور مع رئيس النادي هيربيرت هاينر".

أعلن #البايرن إقالة المدير الفني للفريق يوليان ناجلزمان.



تم التوصل إلى هذا القرار من قبل الرئيس التنفيذي أوليفر كان والمدير الرياضي حسن صالح حميديتش بالتشاور مع الرئيس هربرت هاينر. وسيتولى توماس توخل قيادة الفريق. pic.twitter.com/HqKiiDxFJm — بايرن ميونخ (@FCBayernAr) March 24, 2023

وتوجه النادي بالشكر لمدربه السابق عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": أوليفر كان: "شخصيًا وبالنيابة عن #البايرن، أود أن أشكر يوليان وفريقه التدريبي، أتمنى للجميع التوفيق في المستقبل".

حسن صالح حميديتش: "أنا ممتن جدًا ليوليان لما قدمه من أجل بايرن ميونخ وأتمنى له كل التوفيق".

أوليفر كان: "شخصيًا وبالنيابة عن #البايرن، أود أن أشكر يوليان وفريقه التدريبي، أتمنى للجميع التوفيق في المستقبل".



حسن صالح حميديتش: "أنا ممتن جدًا ليوليان لما قدمه من أجل بايرن ميونخ وأتمنى له كل التوفيق". pic.twitter.com/TNwCGoVmDX — بايرن ميونخ (@FCBayernAr) March 24, 2023

كما أعلن بايرن ميونخ، في الوقت ذاته، تعيين الألماني توماس توخيل، المدير الفني السابق لفريق تشيلسي الإنجليزي، مدربا للفريق البافاري.

وجاء في البيان: "يوقع توخيل على عقد حتى 30 يونيو 2025، ويشرف على تدريب الفريق لأول مرة يوم الإثنين المقبل".

سيتم التعاقد مع توماس توخل حتى 30 يونيو 2025، وسيشرف على مران الفريق للمرة الأولى يوم الإثنين. pic.twitter.com/qbF2sLQW1T — بايرن ميونخ (@FCBayernAr) March 24, 2023

واستقرت إدارة بايرن ميونخ على إقالة جوليان ناغلسمان (35 عاما) خلال فترة التوقف الدولي الحالية، بعد أيام على خسارته (1-2) أمام فريق باير ليفركوزن في الدوري الألماني، وفقدانه صدارة ترتيب المسابقة لصالح بروسيا دورتموند.

وتولى ناغلسمان مهمة تدريب العملاق البافاري في صيف 2021 خلفا للمدرب هانز فليك الذي انتقل لتولي منصب المدير الفني لمنتخب ألمانيا.

خاض بايرن ميونخ 84 مباراة بمختلف المسابقات تحت قيادة ناغلسمان، فاز في 60 مواجهة وتعادل 14 مرة وخسر في 10 مباريات، مسجلا 255 هدفا ومستقبلا لـ84 هدفا، وتوج معه بلقبي الدوري الألماني والسوبر المحلي.

المصدر: وكالات