ميسي يعبر عن مشاعره تجاه الاستقبال المذهل

عبر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن سعادته البالغة بالاحتفاء الكبير الذي حظي به أبطال كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022) فجر اليوم الجمعة، أثناء المباراة الودية ضد بنما (2-0).

واحتشد نحو 83 ألف متفرج في مدرجات ملعب "مونومينتال" بالعاصمة بوينس آيرس، لمشاهدة المباراة الأولى للمنتخب الأرجنتيني، بعد فوزه بلقب بطل كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"، للمرة الثالثة في تاريخه، والأولى منذ 36 عاما.

ونشر ميسي عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" مجموعة من الصور له أثناء مشاركته باللقاء.

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وكتب النجم الأرجنتيني: "في كثير من الأحيان كنت أتخيل كيف يمكن أن يكون الأمر عندما أعود إلى بلدي وأنا بطل العالم".

وأضاف: "لكن الآن ليست لدي كلمات لشرح ما أشعر به وكم أنا ممتن لجميع الناس على حبهم، هذه أيام خاصة جدا وأستطيع فقط أن أقول إنني سعيد جدا لرؤية الشعب الأرجنتيني يستمتع ويحتفل بهذا النجاح، شكرا لكم".

وأحرز ليونيل ميسي الهدف الثاني "للتانغو" بتسديدة رائعة من ضربة حرة مباشرة، عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة.

المصدر: "instagram/leomessi"