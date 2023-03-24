 
مباشر

احتفالات عارمة واستقبال عاطفي لأبطال مونديال قطر 2022.. رد فعل ميسي وعائلته (فيديو)

الرياضة

احتفالات عارمة واستقبال عاطفي لأبطال مونديال قطر 2022.. رد فعل ميسي وعائلته (فيديو)
AP /Gustavo Garello
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uzqu

شهد ملعب "مونومينتال" بالعاصمة الأرجنتينية، بوينس آيرس، فجر اليوم الجمعة احتفالات صاخبة بتتويج التانغو بكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه، على هامش مباراة ودية أمام بنما (2-0).

وحضر نحو 83 ألف متفرج في مدرجات ملعب "مونومينتال" لمشاهدة المباراة الأولى للمنتخب الأرجنتيني، بعد فوزه بلقب بطل كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"، للمرة الثالثة في تاريخه، والأولى منذ 36 عاما.

وبدأت المباراة الودية أمام بنما، وكأنها احتفال رسمي باللقب بعد 3 أشهر من التتويج، بعزف النشيد الوطني الأرجنتيني وسط انسجام كبير من الجمهور أثناء ترديده، وبكى بعض اللاعبين في الميدان ومنهم الحارس إيميليانو مارتينيز، فيما عزفت فرقة بعض الأغاني بين شوطي المباراة، بعد انتهائها.

وحظي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي باستقبال خاص من قبل الجماهير، واحتفل قائد "التانغو" مع عائلته والجماهير بكأس العالم.

إقرأ المزيد
هدف تاريخي لميسي في أول مباراة مع
هدف تاريخي لميسي في أول مباراة مع "راقصي التانغو" بعد المونديال وسط الدموع والاحتفالات (فيديو)

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا