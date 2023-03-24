احتفالات عارمة واستقبال عاطفي لأبطال مونديال قطر 2022.. رد فعل ميسي وعائلته (فيديو)

شهد ملعب "مونومينتال" بالعاصمة الأرجنتينية، بوينس آيرس، فجر اليوم الجمعة احتفالات صاخبة بتتويج التانغو بكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه، على هامش مباراة ودية أمام بنما (2-0).

وحضر نحو 83 ألف متفرج في مدرجات ملعب "مونومينتال" لمشاهدة المباراة الأولى للمنتخب الأرجنتيني، بعد فوزه بلقب بطل كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"، للمرة الثالثة في تاريخه، والأولى منذ 36 عاما.

Nothing will ever take this away from Messi and Argentina 💙pic.twitter.com/1k53YUynvd — Messi Media (@LeoMessiMedia) March 23, 2023

وبدأت المباراة الودية أمام بنما، وكأنها احتفال رسمي باللقب بعد 3 أشهر من التتويج، بعزف النشيد الوطني الأرجنتيني وسط انسجام كبير من الجمهور أثناء ترديده، وبكى بعض اللاعبين في الميدان ومنهم الحارس إيميليانو مارتينيز، فيما عزفت فرقة بعض الأغاني بين شوطي المباراة، بعد انتهائها.

Lionel Messi as lágrimas, que festa ABSURDA da torcida da Argentina. 84 mil pessoas, no Monumental de Núñez.



📽️: ( Sportv)pic.twitter.com/K7ZvmSGJQ1 — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) March 23, 2023

وحظي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي باستقبال خاص من قبل الجماهير، واحتفل قائد "التانغو" مع عائلته والجماهير بكأس العالم.

Leo Messi presents the World Cup trophy to Argentina 🏆



(via @btsportfootball)pic.twitter.com/voXZfqABdK — B/R Football (@brfootball) March 24, 2023

It's a party in Buenos Aires after Argentina defeat Panama 2-0 and win their first game since lifting the World Cup 🥳



(via @btsportfootball)pic.twitter.com/rzevaqRmn9 — B/R Football (@brfootball) March 24, 2023

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المصدر: وكالات