إنجلترا تنهي عقدة إيطالية عمرها 46 عاما

حقق منتخب إنجلترا فوزا ثمينا على نظيره الإيطالي بنتيجة 2 - 1، في المباراة التي جمعتهما الخميس، على ملعب "دييغو أرماندو مارداونا" بمدينة نابولي.

وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" التي ستقام فى ألمانيا العام المقبل.

وثأر منتخب "الأسود الثلاثة" من خسارته أمام "الآزوري" في نهائي بطولة أمم أوروبا الأخيرة التي أقيمت على ملعب "ويمبلي".

وافتتح ديكلان رايس التسجيل وأصبح بعدها هاري كين هو الهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي بتسجيله الهدف الثاني من ركلة جزاء مع نهاية الشوط الأول للمباراة.

ورغم أن ماتيو ريتيجي سجل هدفا للمنتخب الإيطالي في الشوط الثاني، كما حصل لوك شاو لاعب المنتخب الإنجليزي على البطاقة الحمراء إلا أن هذا لم يمنع الأسود الثلاثة من تحقيق أول فوز على إيطاليا خارج الأرض منذ مايو 1961.

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وكانت الليلة مميزة بالنسبة لكين، الذي حطم الرقم القياسي الذي تقاسمه مع واين روني، بتسجيله هدفه رقم 54 للمنتخب الإنجليزي.



كما أصبح ساوثغيت ثالث مدرب إنجليزي يحتفل بانتصاره رقم 50 مع المنتخب، بعد رالف رامسي (69) ووالتر وينتربوتوم (78).

بذلك نجح منتخب إنجلترا في خطف الانتصار الأول في لقاء رسمي على إيطاليا منذ 46 عاما، كما تعرض منتخب إيطاليا للخسارة الأولى منذ 24 عاما في تصفيات بطولة أوروبا وكانت آخر هزيمة أمام الدنمارك في ملعب "نابولي".

المصدر: "وكالات"