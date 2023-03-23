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رونالدو يهنئ المسلمين بحلول شهر رمضان

الرياضة

رونالدو يهنئ المسلمين بحلول شهر رمضان
Legion-Media
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وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، رسالة إلى جمهوره بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وكتب رونالدو، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "رمضان مبارك على كل المسلمين".

ونشر النجم البرتغالي صورة تتضمن "فانوسا" وهلالا، ومكتوب بجوارهما "رمضان مبارك".

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وانتقل رونالدو إلى الدوري السعودي في الميركاتو الشتوي الماضي بعقد مدته عامين ونصف.

ويستعد كريستيانو رونالدو قائد البرتغال، لظهور استثنائي، حال تواجد في تشكيل منتخب بلاده بالمباراة المقبلة أمام ليشتنشتاين، غدا الخميس، على ملعب خوسيه الفالادي، في إطار منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة ليورو 2024.

وسيصبح كريستيانو أكثر لاعب مشاركة على مستوى المنتخبات في التاريخ، حال ظهوره في مباراة البرتغال أمام ليشتنشتاين.

وكان الدون البرتغالي قد تمكن من معادلة رقم اللاعب الكويتي بدر المطوع، والذي كان يمتلك الرقم القياسي في عدد مرات الظهور مع المنتخبات برصيد 196 مباراة دولية.

المصدر: twitter/Cristiano

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