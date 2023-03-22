"مشهد لا يصدق".. ميسي محاصر من كل الجهات من قبل المئات

أثار وجود ليونيل ميسي في أحد مطاعم العاصمة الأرجنتينية في بوينس آيرس حالة من الفوضى، بسبب تجمع المئات بشكل عفوي عقب حضور النجم الشهير رفقة عائلته لتناول طعام العشاء.

وفي أول زيارة لميسي إلى بلاده الأرجنتين، منذ تتويج منتخب بلاده بلقب مونديال قطر 2022، قرر أسطورة "راقصي التانغو" تناول العشاء مع عائلته في مطعم بمنطقة باليرمو في بوينس أيرس.

وفور انتشار خبر وجود ميسي في المطعم، تجمع المئات محاولين تحيته والتقاط الصور، في مشهد "لا يصدق"، انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكالنار في الهشيم، انتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت الأعداد الكبيرة التي تجمعت حول وداخل المطعم في غضون دقائق.

وفي إحداها بدا ميسي وهو يخرج أمام المشجعين المتحمسين، وهو مبتسم وسعيد للغاية، دون أن يبدي أي امتعاض مما يحدث من حوله.

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كما حاول رجال الأمن إبعاد الجماهير قدر الإمكان عن ميسي الذي خرج من المطعم تحت حمايتهم، في وقت نجح فيه البعض منهم بلمس أفضل لاعب في العالم.

ووصل ميسي إلى العاصمة الأرجنتينية الاثنين للانضمام إلى معسكر منتخب بلاده، الذي يستعد لخوض مباراتين وديتين، أمام بنما وكوراتشاو، يوم الخميس 23 والثلاثاء 28 من الشهر الجاري على الترتيب.

ولعب ميسي دورا بارزا في تتويج الأرجنتين بلقب كأس العالم الغائب عن المنتخب منذ عام 1986، وسجل خلال البطولة 7 أهداف، اثنان منها في المباراة النهائية ضد فرنسا.

كما بات اللاعب الوحيد في تاريخ كأس العالم، الذي نجح في هز الشباك في جميع مراحل البطولة، ونال في نهايتها جائزة أفضل لاعب في البطولة.

المصدر: "وسائل إعلام"