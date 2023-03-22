محمد صلاح في ظهور جديد مع والديه بمناسبة عيد الأم (صور)

حرص النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، على مشاركة متابعيه عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي ظهوره الجديد مع والديه.

ونشر مهاجم "الفراعنة" صورا تجمعه مع والديه بمناسبة عيد الأم، الذي تحتفل به الدول العربية في 21 مارس من كل عام، مع وضع إيموشن قلب فوق الصورتين.

وتفاعل متابعو الفرعون المصري مع الصور التي نشرها اللاعب ولاقت الكثير من التعليقات والأمنيات بدوام الصحة والعافية لهما.

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ويتواجد صلاح في معسكر منتخب مصر الأول استعدادا لمواجهتي مالاوي في يومي 24 و28 من الشهر الحالي، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2024 بكوت ديفوار.

ويمتلك محمد صلاح، البالغ 30 عاما، برصيده 55 مباراة دولية مع "الفراعنة"، سجل خلالها 42 هدفا.