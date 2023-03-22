بالصور.. محمد صلاح يزور معكسر منتخب مصر الأولمبي

حرص النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، على زيارة معسكر منتخب مصر الأولمبي من أجل مؤازرته قبل مواجهة زامبيا ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

ويستعد منتخب مصر الأولمبي لملاقاة نظيره منتخب زامبيا الأولمبي ضمن التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا تحت 23 عاما المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

ويتواجد صلاح في معسكر منتخب مصر الأول استعدادا لمواجهتي مالاوي ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2024 بكوت ديفوار.

🔴📸 محمد صلاح يؤازر المنتخب الأولمبي قبل مواجهة زامبيا

حرص محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى الأول وليفربول على زيارة معسكر المنتخب الأولمبي لمؤازرته قبل مباراته المرتقبة مع زامبيا غدا الأربعاء فى ذهاب الجولة الثالثة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المؤهلة إلى أولمبياد باريس pic.twitter.com/szJcIfBfaM — EFA.eg (@EFA) March 21, 2023

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وتواجد صلاح في معسكر المنتخب الأولمبي من أجل مصافحة الجهاز الفني للفريق ومؤازرة اللاعبين قبل مواجهة زامبيا الحاسمة.

ويستضيف الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي معسكر المنتخب الأولمبي، فيما منتخب الفراعنة سيواجه نظيره الزامبي الأربعاء في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

ومن جهة أخرى، يستعد صلاح وزملاؤه لخوض مواجهتي مالاوي مع المنتخب الأول للفراعنة يومي 24 و28 مارس الجاري.

المصدر: "وسائل إعلام"