بعد الكلاسيكو.. اشتباك لفظي بين كارفخال نجم ريال مدريد وحارس برشلونة

شهد الكلاسيكو الإسباني بين برشلونة وريال مدريد الذي أقيم مساء أمس الأحد ضمن لقاءات الدوري الإسباني لكرة القدم أحداثا ساخنة عقب نهاية المواجهة.

وتداول رواد مواقع التواصل فيديو يظهر اندلاع اشتباك بين أرناو تيناس، حارس مرمى برشلونة، وداني كارفاخال، مدافع ريال مدريد.

ووفقا للفيديو المتداول، شوهد كارفخال يتجه نحو أرناو تيناس ويوجه له بعض العبارات واضعا يده حول عنقه، ما أغضب الحارس الشاب، والذي انفعل بشدة وكاد يشتبك مع نجم ريال مدريد بالأيدي، لولا تدخل لاعبي الريال وأبرزهم تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد، وأراوخو وجوردي ألبا، نجما برشلونة، وأعضاء الجهاز الفني لفض الاشتباك.

مشاجرة تيناس و كارفخال .. كارفخال هو من ذهب لـ تيناس في البداية pic.twitter.com/py0cSMMp3N — 🇰🇼 يوسـف (@YussfCule) March 20, 2023

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

فيما قالت صحيفة "آس" الإسبانية، أن كارفخال ذهب للحكم بعد نهاية اللقاء بثوان للشكوى من الضربة التي تلقاها من جافي في الثواني الأخيرة من اللقاء.

مما جعل أنسو فاتي يدخل في اشتباك لفظي مع كارفخال أثناء تحية حكام المباراة بعد نهاية المواجهة، وهو ما دعا تيناس للتدخل على الفور من أجل الدفاع عن زميله بمحاولة الاعتداء على لاعب الريال.

ورفع فريق برشلونة رصيده بعد هذا الفوز، إلى 68 نقطة، وعزز تربعه على عرش صدارة الدوري "لا ليغا"، مبتعدا بفارق 12 نقطة عن وصيفه ريال مدريد، الذي يبدو أنه رفع الراية البيضاء في حملة الدفاع عن اللقب.

المصدر: "وسائل إعلام"