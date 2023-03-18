"خروج الدخان الأبيض".. الأهلي المصري يتلقى هدية على "طبق من ذهب" من السودان

أسدى فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي خدمة كبيرة لنادي الأهلي المصري، بتعادله أمام مضيفه الهلال السوداني (1-1) في الجولة الـ5 لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وضع لاعب خط الوسط الجنوب إفريقي خوليسو موداو فريقه في المقدمة بهدف سجله عند الدقيقة 67، ورد المهاجم السوداني محمد عبد الرحمن يوسف بهدف التعادل سريعا في الدقيقة 72.

وحصل الفريق السوداني على فرصة ذهبية لاقتناص هدف الفوز في الوقت القاتل من ركلة جزاء، لكن مدافعه أطهر الطاهر أضاعها عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، اليوم السبت، ليفوت فرصة انتزاع بطاقة العبور مباشرة إلى الدور ربع النهائي للبطولة.

واكتفى نادي الهلال بنقطة يتيمة، بعد هذا التعادل المخيب للآمال لتفريطه بفوز كان في متناول يده، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط، ويحتل المركز الثاني في جدول الترتيب، ويخفق في انتزاع بطاقة التأهل اليوم إلى دور الثمانية الكبار.

بينما تلقى نادي الأهلي المصري صاحب المركز الثالث برصيد 7 نقاط، هدية ثمينة بعد هذه النتيجة، وحصل على فرصة ذهبية لانتزاع بطاقة التأهل من نادي الهلال، وذلك في المباراة التي ستجمعهما يوم السبت 1 أبريل المقبل، في الجولة الختامية لدور المجموعات، حيث يكفيه الفوز بأي نتيجة ليرافق ماميلودي صن داونز إلى دور الثمانية للبطولة القارية.

المصدر: RT