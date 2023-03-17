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كهربا يصعق منافس الأهلي المصري في الكاميرون (فيديو)

الرياضة

كهربا يصعق منافس الأهلي المصري في الكاميرون (فيديو)
twitter/CAFCLCC_ar
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ألحق نادي الأهلي المصري فوزا ساحقا بمضيفه كوتون سبورت الكاميروني (4-0) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الجمعة، ضمن الجولة الخامسة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وصعق المهاجم المصري محمود كهربا أصحاب الأرض بثلاثة أهداف متتالية "هاتريك" في الدقائق (23، 29، و51)، بينما تكفل زميله المهاجم الجنوب إفريقي بيرسي تاو بتسجيل الهدف الرابع بحلول الدقيقة 54 من عمر المباراة.

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ورفع نادي الأهلي رصيده بعد هذا الفوز إلى 7 نقاط، ويحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثانية (B)، مقلصا الفارق إلى نقطتين فقط بينه وبين صاحب المركز الثاني نادي الهلال السوداني، الذي يستضيف غدا السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة أيضا، المتصدر ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، الذي ضمن بلوغه دور الثمانية للبطولة القارية.

بينما مني الفريق الكاميروني بالهزيمة الخامسة على التوالي، ويقبع في المرتبة الرابعة الأخيرة من دون رصيد.

وينتظر نادي الأهلي هدية من فريق ماميلودي صن داونز بالفوز على مضيفه السوداني، لكي يحتفظ الفريق المصري بآماله في العبور إلى الدور ربع النهائي للبطولة الإفريقية.

ويختتم نادي الأهلي مرحلة دور المجموعات باستضافة نادي الهلال، يوم السبت 1 أبريل المقبل، وستكون المواجهة حاسمة في حال خسارة الفريق السوداني غدا السبت.

المصدر: RT 

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