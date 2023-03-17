الأهلي المصري في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين.. التشكيلة الأساسية
يحل نادي الأهلي المصري ضيفا على فريق كوتون سبورت الكاميروني اليوم الجمعة، في الساعة (15:00) ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.
وسيبدأ السويسري مارسيل كولر (62 عاما) المدير الفني لنادي الأهلي، بالتشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة مضيفه الكاميروني:
محمد الشناوي، ربيعة، محمد عبد المنعم، محمد هاني، على معلول، السولية، مروان، بيرسي تاو، أفشة، أحمد عبد القادر، كهربا.
📋| إليكم تشكيل فريقنا لمواجهة القطن ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا🦅— النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) March 17, 2023
🔴| #يلا_يا_أهلي
⚫️| #أفريقيا_يا_أهليpic.twitter.com/OSegLttHkv
ويحتل نادي الأهلي المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثانية (B) برصيد 4 نقاط، ويليه الفريق الكاميروني في المرتبة الرابعة الأخيرة من دون رصيد.
بينما يتربع فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي على عرش الصدارة برصيد 10 نقاط، وضمن تأهله إلى الدور ربع النهائي للبطولة القارية، ويليه نادي الهلال السوداني في مركز الوصافة برصيد 9 نقاط.
المصدر: RT