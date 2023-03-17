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هدية من المريخ!.. هدف بعد "غفلة" وهفوة فادحة (فيديو)

الرياضة

هدية من المريخ!.. هدف بعد
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حجز نادي الترجي الرياضي التونسي مقعدا له في دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، بتعادله أمام مضيفه المريخ السوداني (1-1) اليوم الجمعة، ضمن الجولة الخامسة لدور المجموعات.

وتقدم نادي الترجي بهدف غريب سجله المهاجم التونسي محمد علي بن حمودة عند الدقيقة 23، مستفيدا من خطأ قاتل وسوء تفاهم بين لاعبي المريخ، فقد نفذ أحد اللاعبين رمية تماس لزميله الذي لم ينتبه للكرة رغم مناداته، ليقتنص بن حمودة الكرة في "غفلة" ويودعها في الشباك السودانية.

ورد المهاجم البرازيلي باولو سيرجو لويز بهدف التعادل من ضربة جزاء، في الوقت القاتل، عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة على ملعب "الشهداء" في ليبيا.

ورفع نادي الترجي الرياضي رصيده بعد هذا التعادل إلى 10 نقاط، في صدارة المجموعة الرابعة (D) ليضمن بذلك تأهله إلى الدور ربع النهائي للبطولة القارية.

بينما توقف رصيد نادي المريخ عند 5 نقاط، ويشغل المركز الثالث، بفارق نقطة واحدة خلف نادي شباب رياضي بلوزداد الجزائري، الذي يستضيف في وقت لاحق من مساء اليوم، نادي الزمالك المصري الرابع في الترتيب برصيد 4 نقاط، وذلك ضمن منافسات هذه الجولة أيضا.

المصدر: RT 

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