هدف "عابر للقارات" يفجر مفاجأة كبرى في الدوري الأوروبي (فيديو)
twitter/EuropaLeague
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قاد اللاعب البرتغالي بيدرو جونسالفيس فريقه سبورتينغ لشبونة إلى تحقيق مفاجأة كبرى، بإطاحته بفريق أرسنال من دورالـ16 من الدوري الأوروبي لكرة القدم، بفوزه عليه في عقر داره.
وأحرز بيدرو غونسالفيس (24 عاما) هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 62 بتسديدة رائعة من مسافة بعيدة، لينقذ فريقه من الهزيمة في الوقت الأصلي للمباراة، والذهاب إلى شوطين إضافيين ومن ثم اللجوء إلى ركلات الترجيح.
⚽️ Four amazing #UEL goals but which is your favourite? 🗳️@Heineken || #UELGOTW— UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 16, 2023
ونجح فريق سبورتينغ لشبونة في حسم نتيجة المواجهة لصالحه في سلسلة ركلات الترجيح (5-3) على ملعب "الإمارات" بالعاصمة لندن.
المصدر: RT