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شاهد.. الأهداف المرشحة لجائزة الأفضل في دوري الأبطال

الرياضة

شاهد.. الأهداف المرشحة لجائزة الأفضل في دوري الأبطال
AFP /Oli SCARFF
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كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن الأهداف المرشحة لجائزة أفضل هدف، في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم (2022-2023).

ونشر الحساب الرسمي لـ"يويفا" على موقع "تويتر" مقطع فيديو للأهداف المرشحة لجائزة الأفضل في هذا الأسبوع، ودخل القائمة كل من:

هدف النجم البلجيكي كيفن دين بروين لاعب مانشستر سيتي، في شباك ضيفه لايبزيغ الألماني (7-0) على ملعب "الاتحاد".

هدف النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نادي نابولي في مرمى ضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني (3-0) على ملعب "دييغو أرماندو مارادونا".

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هدف الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد في مرمى ليفربول (1-0) على ملعب "سانتياغو برنابيو"، بالعاصمة مدريد.

هدف الألماني إلكاي غوندوغان لاعب مانشستر سيتي، في شباك ضيفه لايبزيغ الألماني أيضا (7-0) على ملعب "الاتحاد".

المصدر: twitter/ChampionsLeague 

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