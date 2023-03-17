شاهد.. الأهداف المرشحة لجائزة الأفضل في دوري الأبطال
كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن الأهداف المرشحة لجائزة أفضل هدف، في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم (2022-2023).
ونشر الحساب الرسمي لـ"يويفا" على موقع "تويتر" مقطع فيديو للأهداف المرشحة لجائزة الأفضل في هذا الأسبوع، ودخل القائمة كل من:
هدف النجم البلجيكي كيفن دين بروين لاعب مانشستر سيتي، في شباك ضيفه لايبزيغ الألماني (7-0) على ملعب "الاتحاد".
هدف النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نادي نابولي في مرمى ضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني (3-0) على ملعب "دييغو أرماندو مارادونا".
Favourite goal this week? ⚽#UCLGOTW | @Heineken— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 15, 2023
هدف الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد في مرمى ليفربول (1-0) على ملعب "سانتياغو برنابيو"، بالعاصمة مدريد.
هدف الألماني إلكاي غوندوغان لاعب مانشستر سيتي، في شباك ضيفه لايبزيغ الألماني أيضا (7-0) على ملعب "الاتحاد".
المصدر: twitter/ChampionsLeague