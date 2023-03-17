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الزمالك في مهمة صعبة إلى الجزائر.. التشكيلة الأساسية

الرياضة

الزمالك في مهمة صعبة إلى الجزائر.. التشكيلة الأساسية
twitter/CAFCLCC_ar
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تتجه أنظار عشاق الكرة العربية اليوم الجمعة، صوب مدينة الشراقة الجزائرية، التي تحتضن "الديربي العربي" بين شباب رياضي بلوزداد الجزائري وضيفه الزمالك المصري، ضمن دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة (19:00) بتوقيت غرينتش، صوب ملعب "Juillet 1962 5" بمدينة الشراقة، والتي تأتي ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وسيبدأ البرتغالي جوسفالدو فيريرا (76 عاما)، المدير الفني لنادي الزمالك، التشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة مضيفه الجزائري:

16- محمد صبحي

39- سيد عبد الله نيمار

28- محمود حمدي الونش

5- حسام عبد المجيد

36- حسام عبد المجيد

29- أحمد فتوح

20- نبيل عماد دونجا

12- محمد أشرف روقا

25- أحمد سيد "زيزو"

11- مصطفى شلبي

30- سيف الدين الجزيري.

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ويحتل نادي الزمالك المركز الرابع في ترتيب المجموعة الرابعة (D) برصيد 4 نقاط، بفارق نقطة عن المريخ السوداني صاحب المركز الثالث.

بينما يشغل نادي شباب رياضي بلوزداد المركز الثاني برصيد 6 نقاط، بفارق 4 نقاط عن المتصدر الترجي الرياضي التونسي، الذي ضمن تأهله إلى الدور ربع النهائي للبطولة، بعد التعادل مع مضيفه المريخ في وقت سابق من اليوم الجمعة.

المصدر: RT 

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