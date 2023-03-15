هالاند يرغم صلاح على الابتعاد عن صدارة هدافي التشامبيونزليغ

أرغم إرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، المصري محمد صلاح جناح ليفربول على التنحي عن صدارة ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد تسجيله 5 أهداف في فوز فريقه على لايبزيغ (7-0).

ورفع المهاجم النرويجي رصيده إلى 10 أهداف بعد مباراة قياسية أمس الثلاثاء في إياب دور الـ16، متقدما على صلاح، الذي يملك 8 أهداف، فيما اكتفى الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، بـ7 أهداف، وغادر المسابقة بعد إطاحة فريقه من دور الـ16 أمام بايرن ميونخ.

واحتل البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، المركز الثالث برصيد 6 أهداف رفقة البرتغالي جواو ماريو، مهاجم بنفيكا.

ويتصدر بنفيكا ترتيب أفضل هجوم في دوري أبطال أوروبا بتسجيله 23 هدفا مقابل 22 هدفا لنابولي ومانشستر سيتي، و21 هدفا لبايرن ميونخ، و20 هدفا لريال مدريد و19 هدفا لليفربول.

وأصبح هالاند أكثر لاعب في تاريخ مانشستر سيتي، يسجل أهدافا خلال موسم واحد، متجاوزا تومي جونسون (38 هدفا) الذي استمر رقمه القياسي منذ موسم 1928-29، قبل أن يتحطم على يد إرلينغ.

يذكر أن هالاند سجل 39 هدفا في 36 مباراة بقميص مانشستر سيتي هذا الموسم، مع العلم أنه أحرز 28 هدفا في الدوري الإنجليزي، و10 أهداف في دوري أبطال أوروبا، وهدفا في كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا:

1- النرويجي إرلينغ هالاند (مانشستر سيتي): 10 أهداف.

2- المصري محمد صلاح (ليفربول): 8 أهداف.

3- الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان): 7 أهداف.

4- البرازيلي فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)، والبرتغالي جواو ماريو (بنفيكا): 6 أهداف.

5- البولندي روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة)، والإيراني مهدي طارمي (بورتو)، والبرتغالي رافا سيلفا (بنفيكا): 5 أهداف.

6- الألماني ليروي ساني (بايرن ميونخ)، والإيطالي جيكومو راسبادوري والأرجنتيني جيوفاني سيميوني (نابولي)، والإنجليزي جود بيلينغهام (بروسيا دورتموند)، والأرجنتيني ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان)، والغاني محمد قدوس (أياكس)، والكاميروني تشوبو موتينغ (بايرن ميونخ)، والفرنسي أولفييه جيرو (ميلان)، والأوروغوياني داروين نونيز (ليفربول): 4 أهداف.

المصدر: "وسائل إعلام"