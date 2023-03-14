حان موعد الحسم.. مانشستر سيتي يتربص بضيفه لايبزيغ

يستضيف ملعب "الاتحاد" مساء اليوم الثلاثاء، الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش، المباراة المرتقبة بين مانشستر سيتي وضيفه لايبزيغ الألماني، في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وسيبدأ الألماني ماركو روزه (46 عاما) المدير الفني لنادي لايبزيغ، بالتشكيلة الأساسية التالية ضد ضيفه مانشستر سيتي:

21- يانيك بلاسفيتش

4- ويلي أوربان

8- أمادو هايدارا

10- إيميل فورسبرغ

11- تيمو فيرنر

17- دومينيك سوبوسلاي

22- دافيد راوم

27- كونراد لايمر

32- يوشكو غفارديول

39- بينجامين هينريش

44- كيفن كامبل.

بينما اختار الإسباني الآخر بيب غوارديولا (52 عاما) المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنكليزي، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة مضيفه الألماني:

31- إديرسون

6- ناثان آكي

3- روبن دياز

25- مانويل أكانجي

5- جون ستونز

16- رودريغو

8- إلكاي غوندوغان

17- كيفن دي بروين

20- برناردو سيلفا

10- جاك غريليش

9- إيرلينغ هالاند.

إليكم تشكيل فريقنا لمواجهة لايبزيج اليوم في دوري أبطال أوروبا 📝#السيتيpic.twitter.com/BHcz7iprRT — مانشستر سيتي (@Cityarabia) March 14, 2023

يذكر أن مانشستر سيتي تعادل خارج أرضه أمام لايبزيغ (1-1) في لقاء الذهاب الذي جمعهما يوم الأربعاء 22 فبراير الماضي، على ملعب "ريد بول ارينا" بمدينة ليبتزيغ.

المصدر: RT