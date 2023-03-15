هالاند "المدمر" يمزق شباك لايبزيغ ويحطم الأرقام القياسية

دخل النجم النرويجي إيرلينغ هالاند تاريخ دوري أبطال أوروبا من أوسع أبوابه خلال مباراة فريقه مانشستر سيتي أمام ضيفه لايبزيغ الألماني مساء يوم الثلاثاء، في إياب دور الـ16 للبطولة.

وأحرز إيرلينغ هالاند خمسة أهدافا في شباك لايبزيغ، على ملعب "الاتحاد"، وبحسب أرقام "سكواكا"، فقد هز النرويجي شباك لايبزيغ أكثر من أي فريق آخر واجهه في مسيرته حتى الآن، إذ أحرز 10 أهداف خلال 6 مباريات.

كما أصبح هالاند أصغر لاعب يصل إلى 30 هدفا في دوري الأبطال بعمر 22 عاما و236 يوما، محطما رقم الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، بعمر 22 عاما و352 يوما.

ووصل هالاند إلى 30 هدفًا في دوري الأبطال في عدد من مباريات أقل من أي لاعب آخر طوال المسابقة، وذلك في 25 مباراة، متخطيا رقم الهولندي رود فان نيستلروي (34 مباراة)، علما بأن النجم النرويجي وصل إلى 33 هدفا في "التشامبيونز ليغ".

كما نجح هالاند في تسجيل أكثر من هدف أمام كل خصم واجهه في الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال، بتسجيل ثنائية أمام باريس سان جيرمان (2019- 2020) ورباعية أمام إشبيلية (2020- 2021) وخماسية أمام لايبزيغ اليوم.

المصدر: وكالات