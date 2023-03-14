في ليلة توهج هالاند.. مانشستر سيتي يمطر شباك لايبزيغ بالأهداف

تأهل مانشستر سيتي إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، على حساب ضيفه لايبزيغ الألماني، بعد فوزه الساحق عليه (7-0) في مباراة الإياب التي جمعتهما مساء يوم الثلاثاء.

وتألق النجم النرويجي إيرلينغ هالاند بإحرازه خمسة أهداف في الدقائق (22 من ركلة جزاء، 24، 45، 53، 57)، بينما تكفل زميلاه الألماني إلكاي غوندوغان والبلجيكي كيفن دي بروين بتسجيل الهدفين الرابع والسابع عند الدقيقتين (49، 90) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "الاتحاد".

وكان مانشستر سيتي قد تعادل خارج أرضه أمام لايبزيغ (1-1) في لقاء الذهاب الذي جمعهما يوم الأربعاء 22 فبراير الماضي، على ملعب "ريد بول ارينا" بمدينة ليبتزيغ، ليحجز الفريق الإنجليزي مقعدا له في دور الثمانية الكبار لدوري الأبطال "التشامبيونز ليغ".

المصدر: RT