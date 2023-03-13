لجنة الانضباط تعاقب مدرب النصر بعد خسارة الكلاسيكو السعودي

أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم قرارات جديدة عقب انتهاء مباريات الجولة الـ20 من مسابقة دوري روشن لهذا الموسم.

وقررت لجنة الانضباط تغريم رودي غارسيا مدرب النصر 35 ألف ريال لعدم ارتداء البطاقة التعريفية في مواجهة اتحاد جدة بملعب الجوهرة المشعة.

"الانضباط" تغريم رودي غارسيا مدرب فريق النصر بـ35 ألف ريال، لعدم التزامه بإرتداء البطاقة التعريفية في مباراة الاتحاد. pic.twitter.com/E9dZLYXUYU — هاشتاق السعودية (@HashKSA) March 12, 2023

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كما ألزمت لجنة الانضباط عبدالمجيد الصليهم لاعب وسط فريق النصر بدفع 20 ألف ريال بسبب غيابه عن المقابلة الإعلامية بعد المباراة ذاتها عقب الخسارة من اتحاد جدة.

واقتنص اتحاد جدة الصدارة بفوز صعب وثمين على غريمه النصر 1-0 الخميس الماضي، في قمة المرحلة الـ20 على ملعب الجوهرة المشعة.

ويدين الاتحاد بالفضل في هذا الفوز لنجمه البرازيلي رومارينهو، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 80.

كما شهدت مباريات الجولة استعادة الهلال للانتصارات من جديد بالفوز على فريق التعاون بأربعة أهداف دون رد.

ويتربع اتحاد جدة على صدارة ترتيب دوري روشن برصيد 47 نقطة بعد الفوز على النصر فيما توقف رصيد الأخير عند 46 نقطة في وصافة جدول الترتيب ليشتعل سباق الدوري.

المصدر: "وسائل إعلام سعودية"