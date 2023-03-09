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الاتحاد يهزم النصر وينتزع صدارة الدوري السعودي (فيديو)

الرياضة

الاتحاد يهزم النصر وينتزع صدارة الدوري السعودي (فيديو)
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اقتنص اتحاد جدة الصدارة بفوز صعب وثمين على غريمه النصر 1-0 يوم الخميس، في قمة المرحلة الـ20 من الدوري السعودي لكرة القدم.

ويدين الاتحاد بالفضل في هذا الفوز لنجمه البرازيلي  رومارينهو، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 80، بعدما تسلم كرة عرضية من زميله أحمد شراحيلي، ليتخلص من أحد مدافعي النصر قبل أن يسدد الكرة في الشباك.

ورفع اتحاد جدة رصيده إلى 47 نقطة في الصدارة، متقدما بفارق نقطة واحدة عن النصر الذي تراجع للمركز الثاني.

وتعتبر هذه الخسارة الأولى للنصر في الدوري السعودي منذ تعاقده مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مطلع العام الحالي.

المصدر: RT

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