وكيل أبو جبل يفاجئ الجماهير بعد تسوية قضية موكله مع النصر السعودي

تحدث مصطفى أبو جبل شقيق ووكيل الحارس المصري محمد أبو جبل، عن القرار المفاجئ بتسوية أزمة موكله مع النصر السعودي بالتراضي رغم أن الطرفين توعدا بعضهما البعض من قبل واحتكما لـ"الفيفا".

وكانت الأزمة بين الطرفين قد وصلت إلى طريق مسدود، عقب توقيع نادي النصر عقد مع الحارس المصري، بعد تألقه اللافت مع منتخب مصر في أمم إفريقيا بالكاميرون 2021.

وعقب دخول أبوجبل فترة الست شهور الأخيرة في عقده مع ناديه السابق الزمالك، وقع النصر عقدا مع الحارس لمدة عامين مقابل 4 ملايين دولار.

ولكن النصر تراجع عن إتمام الصفقة، بعدما استطاع التعاقد مع الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا.

وطالب أبوجبل بقيمة العقد كاملة، غير أن طلبه قوبل بالرفض من جانب إدارة النصر، ليلجأ الحارس المصري إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالشكوى.

وبالأمس، أعلن نواف المهدي، ممثل أبو جبل في السعودية، الوصول لتسوية مع النصر، أنهت معها القضية بين الطرفين، دون الكشف عن أي تفاصيل، احتراما لخصوصية الحارس والتزاما بالقانون.

ولكن بعض التقارير تحدثت عن حصول أبو جبل على نسبة أقل من 50 بالمئة من قيمة عقده بالكامل، ومن ثم وافق على التسوية، لكن وكيله مصطفى أبو جبل، خلال تصريحاته لـ"الميدان الرياضي"، أوضح بسؤاله عن سبب التسوية وما إذا كانت لضعف موقف النصر أم لحصول موكله على مستحقاته كاملة؟، قائلا: "الأمور المالية ليست مهمة، الأهم بالنسبة لنا هو أن القضية انتهت بالتراضي وتوصل الطرفان لتسوية".

وأضاف: "موقفنا في القضية كان قويا من البداية وإلا ما كنا رفعنا القضية للفيفا وعرضنا اسم أبو جبل للمساءلة القانونية حال خسارة القضية".

واختتم بالتعليق عن إمكانية موافقته على عرض جديد من النصر مستقبلا أو من الدوري السعودي بشكل عام: "إن شاء لله نتمنى أن نرى أبو جبل في الدوري السعودي".

يذكر أن أبو جبل يلعب حاليا في صفوف البنك الأهلي.

المصدر: goal.com + "الميدان الرياضي"